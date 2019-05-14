رياضة | التعاون السعودي يفقد إيمانويل بسبب العين الإماراتي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التعاون السعودي يفقد إيمانويل بسبب العين الإماراتي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بات المدرب البرتغالي بيدرو إيمانويل المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون السعودي قريب من الرحيل عن الفريق بنهاية الموسم الجاري بعد فشل المحاولات الأخيرة للتجديد .

وتقدم نادي العين الإماراتي بعرض للمدرب البرتغالي قيمته 6 ملايين دولار مقابل الإستفادة من المدرب لمدة موسمين تبدأ من الصيف المقبل ، بمعدل 3 ملايين دولار للموسم الواحد مع اشتراط المدرب منحه مكافآت مالية عند تحقيق العين أي بطولة تحت قيادته.

وكان مجلس إدارة التعاون السعودي قد أعلن التعاقد مع المدرب البرتغالي في مايو 2018 ، لمدة موسم واحد قاد فيه الفريق إلى حصد لقب كأس خادم الحرمين الشريفين، كما ساعد الفريق لحجز مكان داخل المربع الذهبي من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان بتواجد الفريق في المركز الرابع برصيد 43 نقطة ، وبفارق نقطة وحيدة عن الشباب صاحب المركز الثالث .