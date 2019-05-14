رياضة | لاعب الهلال يطير لألمانيا.. والفريق يواصل استعداداته للشباب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لاعب الهلال يطير لألمانيا.. والفريق يواصل استعداداته للشباب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

غادر سلمان الفرج لاعب الهلال السعودي مدينة الرياض أمس متجها إلى ألمانيا للخضوع لعملية جراحية أسفل البطن بسبب الإصابة التي عانى منها اللاعب طوال الموسم.

وخضع الفرج لبرنامج تأهيلي خلال الفترة الماضية، وكان من المتوقع عودته للتدريبات الجماعية في إبريل الماضي، إلا أن فشل البرنامج جعل التدخل الجراحي أمر حتمي.

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وكشف الجهاز الطبي بنادي الهلال أن سلمان سيحتاج إلى ثلاثة أسابيع راحة بعد العملية قبل أن يبدأ في عملية التأهيل، ومن المقرر أن يكون اللاعب جاهزا لمعسكر إعداد الزعيم في بداية الموسم المقبل.

وعاد الفريق للتدريبات الجماعية أمس استعدادا لمواجهة الشباب المقبلة لحساب الجولة الأخيرة من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

ويسعى الزعيم لتحقيق الفوز على الشباب أملا في تعثر النصر أمام الباطن من أجل التتويج بلقب الدوري، حيث يحتل الهلال المركز الثاني برصيد 6‪6‪ نقطة خلف النصر المتصدر بفارق نقطة وحيدة.