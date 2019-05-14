رياضة | رمضانيات_كروية (9) .. أهداف خالدة في ذاكرة الكرة المصرية خلال شهر الصيام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رمضانيات_كروية (9) .. أهداف خالدة في ذاكرة الكرة المصرية خلال شهر الصيام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يقدم "الخليج 365 الرياضي" سلسلة حلقات بعنوان "رمضانيات كروية" يستعرض خلالها أبرز الأحداث والأرقام والإحصائيات والمفارقات الكروية، وكذلك ذكريات كرة القدم المصرية عبر تاريخها الطويل، وذلك طوال شهر رمضان المبارك.

ونتناول في الحلقة التاسعة من سلسلة "رمضانيات كروية" أبرز الأهداف الحاسمة في الكرة المصرية سواء على مستوي الأندية أو المنتخبات، والتي جاءت خلال شهر رمضان المبارك:

- "الكأس" يقود الفراعنة لربع نهائي أمم أفريقيا:

قاد أحمد الكأس نجم منتخب مصر السابق، الفراعنة إلي ربع نهائي بطولة الأمم الأفريقية عام 1996، وذلك بعدما سجل هدف الفوز للمنتخب في شباك أصحاب الأرض منتخب جنوب أفريقيا، ليرفع رصيد منتخب بلاده إلي 4 نقاط ويتأهل إلي دور الثمانية للبطولة برفقة منتخب "الأولاد".

- صاروخ "فيجو" يقود الأهلي للنهائي الأفريقي:

استطاع سيد عبد الحفيظ نجم الأهلي السابق والمُلقب بـ"فيجو" الكرة المصرية قيادة المارد الأحمر لنهائي دوري أبطال أفريقيا عام 2001 وللمرة الأولي بعد غياب طويل للأهلي عن نهائي البطولة الأفريقية، وذلك بعدما سجل هدف التعادل لفريقه في شباك الترجي التونسي من تسديدة صاروخية في إياب نصف نهائي البطولة الأفريقية لينتهي اللقاء بالتعادل 1-1 ويصعد "أبناء التتش" للنهائي القاري الذي توج بلقبه في النهاية.

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- ثنائية حسام حسن في شباك مازيمبي:

سجل حسام حسن نجم منتخب مصر والأهلي والزمالك السابق، ثنائية رائعة بقميص الزمالك في شباك مازيمبي الكونغولي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا عام 2002 وقاد الزمالك للمباراة النهائية للبطولة الأفريقية الذي توج الفارس الأبيض بلقبها في النهاية علي حساب الرجاء المغربي.

- تريكة يقهر الكونغو في تصفيات المونديال:

منح محمد أبوتريكة نجم الأهلي السابق، المنتخب المصري تأشيرة العبور للدور الثاني في تصفيات كأس العالم 2010، وذلك بعدما سجل هدف الفوز للفراعنة في شباك منتخب الكونغو الديمقراطية في مباراة صعبة خارج الديار اقيمت في 7 رمضان 1416 ولكن الحلم المصري لم يكتمل وفشل المنتخب في التأهل للمونديال في النهاية.

- رباعية مصرية في أولمبياد "لندن":

سجل محمد صلاح هدفًا لمنتخب مصر في شباك منتخب نيوزلندا خلال مرحلة المجموعات في دورة الألعاب الأوليمبية "لندن 2012"، وجاء هدف "صلاح" بالدقيقة 40 ليقود الفراعنة للتعادل مع المنتخب النيوزلندي 1-1.

وفي مباراة أخري بالبطولة فاز منتخب الفراعنة علي منتخب بلاروسيا 3-1 والتأهل إلي دور الثمانية في دورة الألعاب الأوليمبية "لندن 2012"، وسجل أهداف الفراعنة الثلاث محمد صلاح ومروان محسن ومحمد أبوتريكة، كما ساهم "الماجيكو" في صناعة الهدفين الأول والثاني، ليتأهل منتخب مصر رفقة منتخب البرازيل إلي الدور التالي للأولمبياد في إنجاز رائع للكرة المصرية.