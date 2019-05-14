انت الان تتابع رسميا.. الأهلي يطلب نقل مباراته أمام إنبي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

١٤ مايو ٢٠١٩ - ١١:٠١ ص

الأهلي وإنبي

تلقى الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة هاني أبو ريدة، خطابًا رسميا من النادي الأهلي، يطلب فيه نقل مباراته المقبلة أمام إنبي، في إطار منافسات الجولة 30 من الدوري المصري الممتاز، والمحدد لها مساء الخميس المقبل، من بتروسبورت إلى استاد برج العرب بالإسكندرية، وأكد اللواء ثروت سويلم، المدير التنفيذي للاتحاد المصري، أن القلعة الحمراء، طلب بشكل رسمي نقل مباراة إنبي من بتروسبورت إلى برج العرب، وقال سويلم في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، اليوم الثلاثاء، إن الجبلاية خاطب الأمانة العامة للقوات المسلحة للتعرف على موقفهم.

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وكانت آخر مباريات الشياطين الحمر ضد سموحة، وانتهت بفوز صعب وغال بهدف في الدقائق الأخيرة، ليستمر في صدارة الدوري الممتاز برصيد 70 نقطة، وبفارق 5 نقاط عن بيراميدز صاحب المركز الثاني برصيد 65 نقطة، فبعد مرور 30 جولة، استطاع الأهلي أن يحقق الفوز في 22 مباراة، وتعادل في 4 وتلقى 4 هزائم. وخاض الأهلي بقيادة