انت الان تتابع صالح موسى: رحلت عن المقاصة بسبب التفويت للزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

١٤ مايو ٢٠١٩ - ١١:٢٧ ص

صالح موسى Advertisements

تحدث صالح موسى، لاعب فريق منتخب السويس والزمالك السابق، عن كواليس رحيله عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر للمقاصة، وقال صالح موسى، في تصريحات تليفزيونية: «أخطأت بدون قصد عندما قمت بنشر صورة لي بقميص فريق القلعة البيضاء قبل مباراة المقاصة والزمالك بأيام قليلة، وحينها استقر المدرب إيهاب جلال، المدير الفني للفريق الفيومي، على جلوسي على دكة البدلاء ضمن سياسة تدوير اللاعبين، وخلال آخر 10 دقائق والنتيجة كانت لصالح الفريق الأبيض بهدف، دفع بي جلال بديلًا».

وتابع موسى: «أيمن حفني استلم الكرة وكنت أعلم أنه سيرسلها في ظهر المدافعين، وتراجعت قليلًا، لكن هذا التراجع أفلت مهاجم الزمالك من مصيدة التسلل، ليتمكن من إحراز الهدف، وبعدها شن جمهور الأهلي هجومًا عليّ بأنني قمت بتفويت المباراة للزمالك»، موضحًا: «التعامل معي في المقاصة أصبح مختلفًا