انت الان تتابع حجازي يصطدم بالمحمدي لحسم التأهل للبريميرليج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:خالد الفوي ١٤ مايو ٢٠١٩ - ١٠:٣٤ ص

أحمد حجازي

يستقبل وست بروميتش ألبيون اليوم الثلاثاء نظيره أستون فيلا في تمام الساعة التاسعة مساء على ملعب ذا هاوثورنس، في إياب نصف نهائي التصفيات التأهيلية إلى الدوري الإنجليزي، وانتهى لقاء الذهاب بين الفريقين منذ أيام بفوز أستون فيلا على ملعبه بنتيجة 2-1، وبالنظر إلى التاريخ نجد أن 16 فريقًا من آخر 18 فريقًا فازوا بمباراة الذهاب في نصف النهائي، تأهلوا إلى المباراة النهائية، وكان الاستثناء ديربي كاونتي الموسم الماضي أمام فولهام وليستر سيتي في موسم 2012- 2013 أمام واتفورد.

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ولم يسبق أن خسر وست بروميتش الذي يلعب في صفوفه مدافع المنتخب الوطني أحمد حجازي، مباراة على ملعبه في التصفيات التأهيلية، حيث الانتصار مرتين والتعادل مرة واحدة. وأنهى أستون فيلا الذي يوجد في صفوفه مدافع المنتخب الوطني الآخر أحمد المحمدي، في المباراة الماضية مسيرة من 4 لقاءات دون أي انتصار أمام وست بروميتش،