انت الان تتابع مانشستر سيتي مهدد بالغياب عن دوري أبطال أوروبا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

١٤ مايو ٢٠١٩ - ١١:١٦ ص

بيب جوارديولا

بعد يوم واحد من التتويج بلقب الدوري الإنجليزي، كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، عن فتح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" تحقيقا في خرق مانشستر سيتي لقوانين اللعب المالي النظيف، وفي حال أسفرت تلك التحقيقات عن ثبوت خرق السيتي لتلك القوانين بالفعل، فسيتم حرمان رجال بيب جوارديولا من المشاركة في دوري أبطال أوروبا، أو أي مسابقة أوروبية أخرى، وبحسب الصحيفة الأمريكية، فإن اللجنة المكلفة من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، ستطلب حرمان مانشستر سيتي من المشاركة في المسابقات الأوروبية لمدة عام هذا الأسبوع.

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وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، يؤكد مانشستر سيتي على hلتزامه التام بقوانين اللعب المالي النظيف، إلا أنه بعد سلسلة من التحقيقات التي أجراها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ولا يزال يجريها، يبدو أن هناك عقوبة منتظرة على الفريق. وفي حال تم معاقبة مانشستر سيتي، فلن تطبق العقوبة على النسخة المقبلة من دوري أبطال