مانشستر سيتي مهدد بالغياب عن دوري أبطال أوروبا

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١٤ مايو ٢٠١٩ - ١١:١٦ ص
بيب جوارديولا
بعد يوم واحد من التتويج بلقب الدوري الإنجليزي، كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، عن فتح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" تحقيقا في خرق مانشستر سيتي لقوانين اللعب المالي النظيف، وفي حال أسفرت تلك التحقيقات عن ثبوت خرق السيتي لتلك القوانين بالفعل، فسيتم حرمان رجال بيب جوارديولا من المشاركة في دوري أبطال أوروبا، أو أي مسابقة أوروبية أخرى، وبحسب الصحيفة الأمريكية، فإن اللجنة المكلفة من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، ستطلب حرمان مانشستر سيتي من المشاركة في المسابقات الأوروبية لمدة عام هذا الأسبوع.
وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، يؤكد مانشستر سيتي على hلتزامه التام بقوانين اللعب المالي النظيف، إلا أنه بعد سلسلة من التحقيقات التي أجراها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ولا يزال يجريها، يبدو أن هناك عقوبة منتظرة على الفريق. وفي حال تم معاقبة مانشستر سيتي، فلن تطبق العقوبة على النسخة المقبلة من دوري أبطال
وفي حال تم معاقبة مانشستر سيتي، فلن تطبق العقوبة على النسخة المقبلة من دوري أبطال أوروبا، بل على النسخة التالية الخاصة بموسم 2020- 2021.
يذكر أن مانشستر سيتي لم يسبق له وأن توج بلقب دوري أبطال أوروبا من قبل، وحقق أفضل نتائجه بالوصول إلى نصف النهائي في موسم 2015- 2016 قبل الخروج أمام ريال مدريد.
وتحت قيادة بيب جوارديولا، ودع مانشستر سيتي دوري أبطال أوروبا من دور الـ16 في موسمه الأول، قبل أن يودع من ربع النهائي الموسم الماضي والموسم الجاري على يد كل من ليفربول وتوتنهام على الترتيب.
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