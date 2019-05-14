انت الان تتابع سولسكاير يحدد موقفه من ثنائي مانشستر يونايتد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
١٤ مايو ٢٠١٩ - ١١:٣١ ص
أولي جونار سولسكاير
أكد أولي جونار سولسكاير، المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، أنه متحمس للعمل مع أكسيل توانزيبي، أحد اللاعبين الشباب الواعدين في يونايتد، عندما يعود الفريق للاستعداد للموسم الجديد، علمًا بأن المدافع الشاب قد قضى هذا الموسم مع أستون فيلا في دوري الدرجة الأولى على سبيل الإعارة، ويستعد الآن لخوض إياب الملحق المؤهل للدوري الإنجليزي الممتاز ضد ويست بروميتش من أجل الوصول إلى المباراة الفاصلة ضد المتأهل من ديربي كاونتي وليدز يونايتد في ويمبلي في السابع والعشرين من الشهر الجاري لتحديد هوية الصاعد الثالث إلى البريميرليج.
وتحدث سولسكاير عن مستقبل توانزيبي، قائلا: "أتمنى أن يصل توانزيبي إلى المباراة الفاصلة مع أستون فيلا، وأن يقدم أداءً جيدًا، لقد تعرض لعدد من الإصابات، ولكنني متحمس كثيرًا لرؤيته معنا خلال تحضيرات الموسم الجديد". وفيما يخص مستقبل الحارس الشاب دين هندرسون، لاعب الأكاديمية الذي لعب هذا الموسم معارًا إلى
وتحدث سولسكاير عن مستقبل توانزيبي، قائلا: "أتمنى أن يصل توانزيبي إلى المباراة الفاصلة مع أستون فيلا، وأن يقدم أداءً جيدًا، لقد تعرض لعدد من الإصابات، ولكنني متحمس كثيرًا لرؤيته معنا خلال تحضيرات الموسم الجديد".
وفيما يخص مستقبل الحارس الشاب دين هندرسون، لاعب الأكاديمية الذي لعب هذا الموسم معارًا إلى شيفيلد يونايتد واستطاع أن يصعد معه مؤخرًا إلى البريميرليج، قال سولسكاير: "سنرى ماذا سنفعل بشأن هندرسون في الموسم القادم، لقد نجح في الصعود للبريميرليج مع شيفيلد يونايتد، وهذا إنجاز مهم له بكل تأكيد. أعتقد أن استمراره معهم في الموسم القادم ربما سيكون الأفضل بالنسبة له".
لعب توانزيبي هذا الموسم 28 مباراة مع فريقه، على جانب آخر، بزغ نجم هندرسون مع شيفيلد في دوري الدرجة الأولى، وحصل على جائزة القفاز الذهبي بعد خروجه بشباك نظيفة في 21 مباراة.
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