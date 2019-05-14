انت الان تتابع بعد 18 عامًا.. روما يعلن رحيل دي روسي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

١٤ مايو ٢٠١٩ - ١٠:٥٣ ص

دانييلي دي روسي

قال روما المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، إن لاعب الوسط دانييلي دي روسي، سيترك النادي في نهاية الموسم الحالي بعد 18 عاما بين صفوفه، وأضاف روما في بيان رسمي، أن مباراة بارما ستكون الأخيرة لدى روسي مع الفريق الذي انضم إليه عام 2000، وتابع النادي: "يخطط اللاعب البالغ من العمر 35 عاما لبدء مغامرة جديدة خارج روما"، بينما قال جيمس بالوتا رئيس النادي: "ستنهمر دموعنا جميعا حين يرتدي قميص روما للمرة الأخيرة ضد بارما لكننا نحترم رغبته في مواصلة مسيرته، حتى لو كان ذلك بعيدا عن روما".

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ورفض دي روسي العديد من العروض التي قدمت له من قِبل أقوى الأندية الأوروبية مثل ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس ومانشستر يونايتد وليفربول، وأبى إلا أن يظل عاشقا للونين الأحمر والبرتقالي، لوني فريق العاصمة الإيطالية روما. وشارك دانييلي دي روسي صاحب الـ35 عامًا، في 615 مباراة مع روما وسجل 63 هدفا بجميع المسابقات،