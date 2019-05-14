الامارات | بالفيديو: فيفا يشيد بهدف مكه محمد صلاح في أنفليد

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أشاد الحساب الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” على موقع التواصل الإجتماعي تويتر، بهدف مكه محمد صلاح، ابنة هداف الدوري الإنجليزي ولاعب ليفربول، المصري محمد صلاح، وقد أحرزته عقب ختام مباريات الفريق في الدوري الإنجليزي وتتويج والدها هدافاً للدوري للمرة الثانية على التوالي، حيث نشر الحساب فيديو للهدف والذي تفاعل معه الجمهور الحاضر في ملعب أنفليد وكتب تعليقاً عليه “هدف الموسم”. طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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