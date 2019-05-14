شكرا لقرائتكم خبر عن أتالانتا يسعى لتتويج موسمه التاريخي بإحراز لقبه الأول منذ 1963 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

يأمل أتالانتا بتتويج موسمه التاريخي من خلال إحراز لقب مسابقة كأس إيطاليا للمرة الأولى منذ 1963، وذلك حين يتواجه الأربعاء مع لاتسيو في المباراة النهائية التي يحتضنها الملعب الأولمبي في العاصمة.

وبعد أن احتكر يوفنتوس لقب الكأس في المواسم الأربعة الماضية، فتح أتالانتا الباب أمام تتويج بطل جديد للمسابقة من خلال إقصاء رجال المدرب ماسيميليانو أليجري من الدور ربع النهائي باكتساحهم 3-صفر بفضل ثنائية للكولومبي المتألق دوفان زاباتا.

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وفي نصف النهائي، تخلص فريق المدرب جان بييرو جاسبيريني من فيورنتينا الذي أذل روما في ربع النهائي 7-1، ليحجز مقعده في النهائي للمرة الأولى منذ 1996 والرابعة في تاريخه المتوج بلقب يتيم في كافة المسابقات، وكان في الكأس بالذات عام 1963 على حساب تورينو.

ولا ينحصر إنجاز أتالانتا بالوصول إلى نهائي مسابقة الكأس وحسب، بل ينافس أيضًا من أجل المشاركة في دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه، إذ يدخل إلى المرحلتين الأخيرتين من الدوري وهو في المركز الرابع الأخير المؤهل إلى المسابقة القارية بفارق ثلاث نقاط أمام كل من العملاقين روما وميلان، ونقطة خلف جار الأخير إنتر الثالث.

الفوز بلقب الكأس الأربعاء في العاصمة، سيكون أفضل تتويج لهذا الموسم الاستثنائي لأتالانتا الذي «يريد تحقيق حلم المشجعين الذي كانوا رائعين بحماسهم» بحسب ما قال جاسبيريني، السبت، بعد الفوز على جنوى 2-1 في الدوري وتعزيز حظوظ الفريق بالمشاركة في دوري الأبطال.

أما لاتسيو الذي يعتبر من المتمرسين في مسابقة الكأس كونه يخوض النهائي الرابع منذ 2013 والعاشر في تاريخه المرصع بستة ألقاب (آخرها عام 2013)، ففقد الأمل في التواجد بين الأربعة الأوائل في الدوري، وحتى أن مشاركته في مسابقة «يوروبا ليج» مستبعدة من خلال ترتيبه في «سيري آ»، ما يجعل تتويجه بلقب الكأس مصيريا لأنه سيمنحه بطاقة المشاركة في الدوري الأوروبي.