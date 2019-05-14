شكرا لقرائتكم خبر عن ميكيل يعود لقيادة نيجيريا في أمم أفريقيا 2019 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أكد لاعب الوسط المخضرم جون أوبي ميكيل أنه سيعود لقيادة منتخب نيجيريا في كأس أمم أفريقيا، المقررة في مصر في يونيو المقبل.

ومثّل ميكيل، البالغ من العمر 32 عامًا، بلاده في مونديال روسيا 2018، بيد أنه لم يشارك في التصفيات المؤهلة إلى البطولة القارية.

وقال مسؤول اتحادي كبير: «التقى ميكيل مع المدرب الألماني جرنوت رور، في إنجلترا، وأكد له أنه سيشارك في كأس الأمم في مصر».

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وشارك ميكيل في 85 مباراة دولية مع منتخب «النسور»، سجل فيها 6 أهداف، بدءًا من المواجهة الأولى ضد ليبيا عام 2005.

وستكون خبرة ميكيل هامة في تشكيلة تضم الكثير من الوجوه الشابة، وذلك بعد غياب نيجيريا عن النسختين الأخيرتين.

وتعد نيجيريا من أبرز المنتخبات القارية وقد توجت بلقب كأس الأمم أعوام 1980 و1994 و2013 وحلت وصيفة في 1984 و1988 و1990 و2000.

وحمل ميكيل ألوان تشيلسي الإنجليزي بين 2006 و2017 وأحرز معه لقب الدوري في 2010 و2015 ودوري أبطال أوروبا في 2012، والدوري الأوروبي في 2013، ودافع ميكيل بعدها عن ألوان تيانجين تيدا الصيني، وميدلزبره الإنجليزي.