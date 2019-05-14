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فقرة للتصويب على المرمى في مران الأهلي

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عمرو عتريس 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار و خليك في الملعب

خصص مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عدة فقرات متنوعة للاعبين للتدريب على كيفية إنهاء الهجمات، والتصويب على المرمى من مختلف الزوايا. وذلك، على هامش المران الجماعي الذى أقيم مساء اليوم، الاثنين، على ملعب التتش بمقر النادي بالجزيرة.

وشارك في المران لاعبو الفريق. وتم تقسيمهم على مجموعات لخوض تدريبات متنوعة لإنهاء الهجمات والتصويب على المرمى.

ويستأنف الأهلي تدريباته، مساء اليوم، على ملعب التتش بالجزيرة بعد الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون، أمس الأحد.

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