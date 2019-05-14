شكرا لقرائتكم خبر عن «سليمان» و«جمال» يكتفيان بالتأهيل البدني في المران الجماعي للأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

حرص وليد سليمان وعمرو جمال، ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على أداء جانب من التدريبات البدنية والجري حول الملعب على هامش المران الجماعي للفريق الذي أقيم مساء اليوم، الاثنين، على ملعب التتش بالجزيرة.

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واكتفى الثنائي بأداء جانب من التدريبات البدنية والتأهيل تحت إشراف طارق عبدالعزيز، أخصائي التأهيل بالفريق.

ويؤدي عمرو جمال برنامجه التأهيلي للاستشفاء من إصابته بشد في العضلة الأمامية، بينما يؤدي سليمان برنامجًا استشفائيًا بعد المشاركة في مباراة سموحة الأخيرة بالدوري الممتاز.

ويستعد الأهلي لمواجهة إنبي في العاشرة من مساء الخميس المقبل على ملعب بتروسبورت. وذلك، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.