شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور يتحدث عن قبول التماسه لدى «كاف» وشماتته في فرج عامر (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، إنه سيحضر مباريات الفريق الأفريقية، بعد قبول الاتحاد الأفريقي «كاف» الالتماس الذي تقدم به لرفع الإيقاف عنه لمدة سنة.

وأضاف «منصور»: «أخدت حكم نهائي من المحكمة الإدارية العليا بإلغاء قرار اللجنة الأوليمبية بمنعي من حضور المباريات، وكان الكاف من غير مناسبة وقفني سنة، واتحاد كرة اليد وقفني سنة».

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وتابع: «طبعا الاتحاد الأفريقي لما عرف إن في حد كذب واتهمني بالعنصرية وأني شتمت اليهود رفع الإيقاف، كاف علم بأنها مجرد ادعاءات، بشكر أحمد أحمد على قبول الالتماس وفي النهاية لا يصح إلا الصحيح».

وفيما يخص أزمة الحكام خلال مباراتي الأهلي مع سموحة والزمالك مع الداخلية، قال «منصور»: «لم أتخذ قرارًا بحكام من مصر، وطلبت أن يكون حكام مباريات الزمالك جميعها أجانب، حكم يدي 7 دقائق للأهلي علشان يكسب سموحة، وحكم يدي الداخلية 7 دقائق علشان يتعادل مع الزمالك.. أنا شمتان في صاحبي فرج عامر، ياباشا قولتله هات حكم أجنبي قالي بيبو حبيبي».