متى يعود فرجاني ساسي للتدريبات الجماعية فى الزمالك؟...

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جدة - عمرو شويل يؤدي فرجاني ساسي لاعب وسط الزمالك برنامجه التأهيلي بانتظام على حصتين يوميا، و حالته الصحية في تطور كبير.. بتلك الكلمات وصف سهيل الشملي، طبيب منتخب تونس حال الرسام الزملكاوى.
ويعانى ساسي من الإصابة بشرخ في شظية القدم خلال مشاركته في مباراة الزمالك وحسنية أغادير في إياب ربع نهائي الكونفدرالية.
وأوضح الشملي المشرف على البرنامج التأهيلي للاعب، أنه من المنتظر أن يعود إلى المران الجماعي مع نهاية الشهر الجاري، حال انتظامه فى البرنامج التأهلي وسيكون لحاقه بإياب نهائي الكونفدرالية صعب جدا ولكنه سيشارك بكأس الأمم افريقيا، حيث يخوض الزمالك نهائى الكونفدرالية يومى 19 و 26 مايو الجاري.
فيما أكد إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة نادي الزمالك أن مصطفى فتحي وفرجاني ساسي سيكونا جاهزين للمشاركة مع الفريق في شهر يونيو المقبل بعد أن يتماثلا تماما من الإصابة.
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