شكرا لقرائتكم عاوز الدوري خده بدراعك.. حظوظ الأهلي والزمالك فى التتويج... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الصراع مازال مشتعلاً على المنافسة على قمة الدورى للموسم الجارى فى سباق حماسى للوصول إلى صدارة البطولة المحلية ، والتتويج باللقب ، حيث يستمر السباق بين الثلاثة الكبار فى المقدمة الأهلى والزمالك وبيراميدز.

الأهلى متصدر البطولة والقادم من المركز الأخير من أبعد مسافة إلى القمة التى انتزعها بصعوبة من نظيره الزمالك الوصيف يسير بخطى ثابتة نحو الحفاظ على اللقب فى الجزيرة للعام الرابع على التوالى.

الأهلى يعتلى الصدارة منفردا فى المركز الأول برصيد 70 نقطة جمعها من 30 مباراة فاز فى 22 منها والتعادل فى 4 مواجهات والهزيمة فى مثلهم ، ولم يتبقى له سوى 4 مباريات أمام إنبي و الإسماعيلى والمقاولون والزمالك، وعلى الاحمر الفوز فى جميع المبارايات وسيتوج بالبطولة دون النظر إلى أى نتائج أخرى.

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ويأتى الزمالك فى وصافة الترتيب برصيد 66 نقطة بعدما خاض 29 مباراة فاز فى 20 منها وتعادل فى 6 وخسر فى 3 مواجهات، ويتبقى له 5 مباريات أمام الإسماعيلي وحرس الحدود و الإنتاج الحربي والجونة والأهلي، وحال فوزه فى جميع المباريات سيتوج باللقب.

وبالنسبة للأهلى والزمالك إن لم يتعثر احدهما خلال المباريات التسعة المتبقية لهما معا فى المسابقة المحلية فإن مباراة القمة فى نهاية البطولة هى التى ستحسم بشكل كبير البطل فإذا فاز القطبين فى جميع المباريات فإن الاحمر سيكون متصدر بفارق نقطة واحدة ويكفيه التعادل مع الأبيض للتتويج.

وبحسابات كرة القدم وكل الاحتمالات الوارداة لا تزال حظوظ بيراميدز قائمة هى الاخرى حيث يحتل فريق الأهرام المركز الثالث في الدوري برصيد 65 نقطة بعدما لعب 31 مباراة فاز فى 18 وتعادل فى 11 وخسر فى مبارتين ، ويتبقي له 3 مباريات أمام وادى دجلة و النجوم و حرس الحدود ، وحال فوزه سيجضيف 9 نقاط إلى رصيده وقد يتعثر الأهلى والزمالك فى باقى المباريات وعندها سيتوج بطلا للمسابقة المحلية.