شكرا لقرائتكم 50 ألف دولار من بتروجت ووادى دجلة لاستقدام حكام أجانب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أرسل كل من بتروجت ووادى دجلة مبلغ 50 ألف دولار إلى اتحاد الكرة، بواقع 25 ألف دولار لكل منهما، لإستقدام حكام أجانب لمباراتيهما المقبلتين فى الدورى أمام سموحة وحرس الحدود على الترتيب .

اتحاد الكرة تلقى خطابات رسمية من نادى بتروجت، لتعيين حكام أجانب لمباراته أمام سموحة المقبلة فى الدورى، وكذلك طلب وادى دجلة، حكاما أجانب

لمباراته المقبلة فى الدورى أمام حرس الحدود .

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يشار إلى أن بتروجت يحتل المركز السادس عشر، خلف سموحة فى المركز الخامس عشر بجدول ترتيب الدورى، فيما يحتل وادى دجلة المركز 13 متقدما مركزا على حرس الحدود فى المركز الرابع عشر.