شكرا لقرائتكم الأندية تطالب الجبلاية بإنهاء الدورى قبل أمم أفريقيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستعد عدد من أندية الدورى لتقديم مذكرة لاتحاد الكرة خلال الساعات القليلة المقبلة تتضمن المطالبة بإقامة مباريات الدورى الممتاز المتبقية بنفس ترتيب الجدول المعلن منذ بداية المسابقة مع ضرورة إنهاء المسابقة قبل انطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية التى تستضيفها مصر يونيو المقبل.

ويؤكد مسؤولو تلك الأندية أن تطبيق جدول مباريات الدورى المعلن منذ البداية أمر ضرورى لتنفيذ لمبدأ تكافؤ الفرص بين الجميع، وأن تغيير الجدول يخل بهذا المبدأ لاسيما فى الأسابيع الحاسمة من عمر المسابقة والتى تحدد بشكل كبير الفرق الهابطة، وبطل الدوري.

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كان ناديى النجوم والداخلية هبطا رسمياً إلى الدرجة الثانية، ولم يتحدد الطرف الثالث فى ظل المنافسة الشرسة بين أكثر من نادي للهروب إلى منطقة الأمان، بينما انحصرت الصراع على لقب الدوري بين الأهلي "المتصدر" والزمالك "الوصيف".

وعقد عدد من أندية الدورى اجتماعاً استقروا خلاله على تقديم تلك المذكرة لمجلس الجبلاية، خصوصا أنه يرون أن استمرار البطولة لبعد بطولة كأس الأمم الأفريقية يكلف خزائن الأندية مبالغ طائلة نظراً للحاجة لاستمرار تدريبات ومعسكرات الفريق بالإضافة لصرف رواتب وعقود اللاعبين والمدربين طوال الشهر.