شكرا لقرائتكم عيد ميلاد سعيد يا شنو.. صالح جمعة يهنئ حارس المنتخب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل هنأ صالح جمعة صانع ألعاب النادي الأهلي أحمد الشناوي حارس مرمى فريق بيراميدز بعيد ميلاده رقم 28، ونشر صالح صورة تجمعه بالشناوي عبر حسابه انستجرام، معلقاً "عيد ميلاد سعيد يا شنو". لفت الأخطبوط كما تلقبه الجماهير أنظار نادي الزمالك، وانتقل إلى القلعة البيضاء في موسم الانتقالات الشتوية لعام 2012 على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد من نادي المصري ثم عاد إلى ناديه بعد إلغاء الموسم، ثم اشتراه الزمالك في صفقة انتقال حر كلفت الأبيض 6 ملايين جنيه عام 2014. Advertisements الشناوي حارس فريق بيراميدز حاليا والذي انضم إليه بداية الموسم الجاري في صفقة بيع نهائي من الزمالك .

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