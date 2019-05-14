شكرا لقرائتكم الأهلي يحسم مشاركة الحاوي ومروان أمام إنبي فى مران الليلة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يحسم الجهاز الفني للنادي الأهلي، بقيادة مارتن لاسارتي، مصير مشاركة الثنائي، وليد سليمان ومروان محسن، لاعبا الفريق في مباراة إنبي المقبلة، وذلك قبل المران المسائي للفريق، اليوم الثلاثاء، على ملعب التتش بالجزيرة .

وخضع "الحاوي" وليد سليمان ومروان محسن أمس، الاثنين، لتنفيذ برنامج استشفائي خاص على هامش تدريبات الكرة الجماعية في إطار البرنامج البدني المعد للاعبين، والذي يشرف عليه اليخاندرو خافيير مخطط الأحمال البدنية بالجهاز الفني.

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ويلتقي الأهلي مع إنبي فى العاشرة مساء بعد غد الخميس على استاد بتروسبورت، في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة 30 للدوري الممتاز.