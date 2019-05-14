المكسيكى روبيرتو جارسيا حكما لمباراة بيراميدز ودجلة...

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جدة - عمرو شويل يدير المكسيكى روبيرتو جارسيا مباراة بيراميدز ودجلة فى العاشرة مساء اليوم بالجولة 32 من مسابقة الدورى باستاد الدفاع الجوى. ويتكون الطاقم المساعد للمكسيكى روبيرتو جارسيا ، بمعاونة كل من ماريو لوبيز وخايمي أكوستا كحكمين مساعدين، وإيريك ميراندا كحكم رابع. التقرير التالى يرصد أهم المعلومات عن المكسيكى جارسيا: . - جارسيا من مواليد 24 اكتوبر 1974 - حصل على الشارة الدولية عام 2007 Advertisements - يشتهر بالبطاقات الصفراء حيث أشهر 53 مباراة فى 12 مباراة ادارها من قبل - لاعبان فقط قام جارسيا بطردهما خلال المباريات التى تولى إدارتها تحكيميا - ادار مباراة الاهلى و المصرى بالجولة التاسعة عشر من مسابقة الدورى هذا الموسم وانتهت بفوز الاحمر بهدفين دون رد - أدار مباراة الأرجنتين وكولومبيا فى كوبا أمريكا وأشهر خلالها عدة إنذارات لعدد من النجوم مثل ميسى و فالكاو و أجويور - دارت بين وبين ميسى مناوشات فى المباراة بعد أن شكا البرغوث من تعرضه للعب الخشن ، ليرد بأن هذه كرة القدم فى أمريكا اللاتينية.

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