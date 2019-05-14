شكرا لقرائتكم فتوى رمضان.. خالد الجندى: التشجيع لا علاقة له بالانتماء الدينى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تواصل موقع "الخليج 365" مع خالد الجندى عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية لمعرفة رأيه فى بعض الأمور التى أثارت الجدل داخل ملاعب كرة القدم.

وتحدث الجندى عن رأيه فى تشجيع فريق غير مسلم، قائلا :" الرياضة ليست دين ولكن كل دين يدعو إلى الرياضة والصحة والعافية وخفة الحركة والبعد عن المخدرات هدف أسمى لكل الديانات".

وأضاف :" وتشجيع فريق غير مسلم لا علاقة له بالانتماء الدينى".