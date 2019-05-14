شكرا لقرائتكم عمر السعيد ومحمود علاء حراس مرمى الزمالك فى نهائى الكونفدرالية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للزمالك، طلب من عمر السعيد مهاجم الفريق ومحمود علاء مدافع الفريق، التدريب على حراسة المرمى، للدفع بهما حال تعرض عمر صلاح الحارس الوحيد أمام نهضة بركان المغربى فى ذهاب نهائى الكونفدرالية الأفريقية، للإصابة خلال اللقاء.

ويعتبر عمر صلاح، 21 عامًا، الحارس الثالث لمرمى الزمالك هو الوحيد أمام نهضة بركان المغربى فى ذهاب نهائى الكونفدرالية الأفريقية، الأحد المقبل، فى المغرب، لإيقاف محمود جنش للطرد أمام النجم الساحلى فى نصف النهائى، وتعرض عماد السيد للإصابة بكسر فى أحد أصابع يده خلال المشاركة أمام الداخلية، فى الدوري.

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وحرس عمر السعيد مهاجم الزمالك مرمى الفريق فى الدقائق الأخيرة فى مباراة إياب نصف النهائى أمام النجم الساحلى بعد طرد جنش وانتهاء تغيرات الفريق، ويسعى جروس لتجهيز اللاعبين فى مركز حارس المرمى، تحسبًا للاحتياج إليهم خلال مواجهة نهضة بركان.