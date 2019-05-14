شكرا لقرائتكم لاسارتي: مواجهة إنبي صعبة.. والأهلى لن يفرط في أي نقطة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شدد المدير الفني للنادي الأهلي، مارتن لاسارتي، على صعوبة مواجهة إنبي المقرر لها بعد غد، الخميس، في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة 30 بالدوري الممتاز.

وقال لاسارتي فى تصريحات للموقع الرسمي للنادى: «نخوض مباراة إنبي بحثًا عن مواصلة الانتصارات، وحصد الثلاث نقاط، من أجل استكمال مشوار السعي للفوز باللقب».

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وتابع المدير الفنى لفريق الأهلي، أن الجهاز الفني يسعى لتحقيق أهدافه التي وضعها، والتي تتمثل في ضرورة تحقيق الفوز، وعدم التفريط في أي نقطة في مشوار المباريات المتبقية في عمر المسابقة من أجل الفوز باللقب.

وأضاف لاسارتى أنه أكّد على توقعاته بصعوبة جميع المباريات المتبقية للفريق في الدوري كما حدث مؤخرًا في مباراة سموحة، مؤكدًا أن الجميع يتطلع لتحقيق أهدافه مع اقتراب المسابقة من خط النهاية، ومن ثم باتت جميع المباريات صعبة للغاية سواء في القمة أو في رحلة الهروب من الهبوط.

واختتم المدير الفنى لفريق الأهلي تصريحاته، أن الأهلي يحترم جميع منافسيه ولكن في الوقت نفسه فإن الفريق يخوض مواجهاته المتبقية في الدوري بحثًا عن هدف واحد وهو تحقيق الفوز فقط من أجل انتزاع اللقب، مؤكدًا على ثقته الشديدة في قدرات وإمكانيات لاعبي الأهلي لتحقيق الفوز ومواصلة رحلة الانتصارات