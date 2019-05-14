شكرا لقرائتكم أيمن حفنى يرفع شعار "يا أنا يا جروس"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رفع حاوى الزمالك أيمن حفنى، راية العصيان على المدرب السويسرى كريستيان جروس، بعدما خرج اللاعب الموهوب من حسابات المدير الفنى خلال مباريات الفريق فى بطولة أفريقيا الجارية. وأكد اللاعب لإدارة النادى رغبته فى الرحيل عن صفوف الفريق، حال تواجد جروس على رأس الجهاز الفنى الموسم المقبل. Advertisements وفشلت إدارة نادى الزمالك فى إقناع المدرب السويسرى بضرورة مشاركة أيمن حفنى فى المباريات الماضية مع الفريق. ويستعد نادى الزمالك لخوض مباراته المقبلة أمام نهضة بركان بذهاب نهائى كأس الكونفيدرالية الأفريقية، والمقرر إقامته فى تمام الساعة الثانية عشرة منتصف الليل يوم الأحد المقبل بالملعب البلدى معقل الفريق المغربى.

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