شكرا لقرائتكم طلائع الجيش يستعد لمواجهة بتروجت فى الدوري... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستأنف فريق طلائع الجيش بقيادة البلجيكى لوك ايميل تدريباته عقب الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبين لمدة 48 ساعة بعد الفوز بهدف دون رد علي بتروجت. ويواجه طلائع نظيره الاتحاد السكندرى الثلاثاء 21 مايو الجارى ضمن مواجهات الجولة 33 لمسابقة الدوري العام . Advertisements طلائع الجيش يحتل المركز الثامن برصيد 38 نقطة بعد أن لعب 32 مباراة فاز فى 9 وتعادل فى 10 وخسر 13 لقاء وأحرز لاعبيه 36 هدف واستقبل 38 هدفا .

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