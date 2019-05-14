شوقى غريب يضم مهاجم فولفسبورج الألمانى للمنتخب الأوليمبي...

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جدة - عمرو شويل استقر الجهاز الفنى للمنتخب الأولمبى بقيادة شوقى غريب، على ضم عمر مرموش مهاجم فولفسبورج الألمانى لقائمة الفراعنة لمباراتىّ أوزباكستان. Advertisements وتغادر بعثة المنتخب الأولمبي القاهرة متجهة إلى أوزباكستان يوم 6 يونيو المقبل لمواجهتها وديا يومى 9 و11 يونيو المقبل، ويترأس البعثة كرم كردى عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة. يذكر أن منتخب مصر الأولمبى يواصل الاستعداد لأمم أفريقيا 2019 تحت 23 سنة التى تستضيفها مصر فى نوفمبر المقبل والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

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