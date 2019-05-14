شكرا لقرائتكم مكافآت مضاعفة لتحفيز لاعبي الزمالك للتتويج بالكونفدرالية الإفريقية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رصد مجلس إدارة الزمالك بقيادة مرتضى منصور رئيس النادي مكافآت خاصة مضاعفة حال التتويج باللقب الأفريقى، لتحفييز اللاعبين فقط والتركيز على حصد اللقب والفوز على فريق نهضة بركان المغربى والتتويج بالكونفدرالية الأفريقية. وقرر منصور خلال جلسته مع لاعبى الفريق قبل السفر إلى المغرب أنه حال تحقيق نتيجة إيجايبة سيتم صرف مكأفات خاصة وفورية بعد حصد اللقب التاريخى بالكونفدرالية. ويلتقى الزمالك مع نهضة بركان يوم الأحد المقبل فى لقاء الذهاب بالمغرب على أن يقام لقاء العودة يوم 26 من شهر مايو الجارى فى برج العرب، ويواجه أزمة حادة فى حراسة المرمى بعد إصابة عماد السيد الحارس الثانى فى ظل عدم تواجد جنش الموقوف للطرد. Advertisements

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