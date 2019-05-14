شكرا لقرائتكم خبر عن فى عيد ميلاد الأخطبوط.. أجمل صدات أحمد الشناوى حارس عرين بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى مثل هذا اليوم من عام 1991 ولد أحمد الشناوى حارس فريق بيراميدز، حيث يحتفل اليوم بعيد ميلاده الـ28.
بدأ الشناوى حراسة المرمى فى نادى المصرى البورسعيدى، ثم انتقل منه إلى الزمالك، ثم إلى بيراميدز.
وفى ظل احتفاله اليوم نرصد أهم تصديات الشناوى أخطبوط حراسة المرمى، خلال حراسته لعرين الأندية التى لعب لها، سواء الزمالك أو بيراميدز وكذلك المنتخب.
التصدى لصلاح أمين
التصدى لصاروخية أديبايور أمام منتخب النيجرتصدى الشناوى للجونة
التصدى لانفراد مهاجم دجلة إنقاذ كرة محمود علاء
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