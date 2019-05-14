شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الله السعيد يهنئ الشناوى بعيد ميلاده فى صورة سيلفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص عبد الله السعيد نجم نادى بيراميدز على تهنئة زميله بالفريق أحمد الشناوى حارس المرمى بمناسبة عيد ميلاده الـ28. ونشر السعيد صورة سيلفى تجمعه بالشناوى معلقا "Happy Birth day". بدأ أحمد الشناوى مسيرته الكروية ناشئا فى النادى المصرى، وانضم إلى فريق تحت 10 سنوات ليتدرج بفرق قطاع الناشئين وكان يشارك فى حراسة مرمى جميع الفرق الكبرى فى اللقاءات المهمة وعمره لم يتجاوز 15 عاما، وتم تصعيده للفريق الأول عام 2009، قبل أن يكتب اسمه بحروف من ذهب فى الزملك ومن بعده يتألق حاليا فى صفوف بيراميدز.

عبد الله السعيد و الشناوى

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