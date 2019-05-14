حكم مباراة بيراميدز ودجلة.. علاقته بميسى والأهلى والمصرى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت لجنة الحكام عن طاقم التحكيم المقرر إدارته لمباراة بيراميدز ودجلة التى تقام اليوم فى العاشرة مساء بالجولة الثانية والثلاثين من مسابقة الدورى باستاد الدفاع الجوى. يتكون الطاقم من المكسيكى روبيرتو جارسيا، ويعاونه كل من ماريو لوبيز وخايمى أكوستا كحكمين مساعدين، وإيريك ميراندا كحكم رابع. ونرصد فى التقرير التالى أهم المعلومات عن المكسيكى جارسيا.. - جارسيا من مواليد 24 اكتوبر 1974 - حصل على الشارة الدولية عام 2007 Advertisements - يشتهر بالبطاقات الصفراء حيث أشهر 53 بطاقة فى 12 مباراة أدارها - لاعبان فقط قام جارسيا بطردهما خلال المباريات التى تولى إدارتها تحكيميا - أدار مباراة الأهلى والمصرى بالجولة التاسعة عشر من مسابقة الدورى هذا الموسم وانتهت بفوز الأحمر بهدفين دون رد.

ميسى وجارسيا - أدار مباراة الأرجنتين وكولومبيا فى كوبا أمريكا وأشهر خلالها عدة إنذارات لعدد من النجوم مثل ميسى وفالكاو وأجويور. - دارت بينه وبين ميسى مناوشات فى المباراة بعد أن شكا البرغوث من تعرضه للعب الخشن، ليرد بأن هذه كرة القدم فى أمريكا اللاتينية.

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