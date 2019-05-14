شكرا لقرائتكم خبر عن قصة مباراة بين الفطار والسحور.. أبو تريكة ينقذ الأهلى أمام الزمالك فى القمة الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرتبط شهر رمضان بذكريات "كروية" لم تسقط من ذاكرة عشاق الساحرة المستديرة فى مصر، لاسيما أنها تتعلق بمواقف بمباريات كانت حديث الصباح والمساء فى شهر الصيام.

”الخليج 365” يفتح صندوق الذكريات "الكروية" لشهر رمضان الممتلئ بالأحداث المثيرة التى أقيمت فى الشهر الكريم خلال 30 حلقة على مدار الشهر من خلال "قصة مباراة بين الفطار والسحور".

الأهلى 1/1 الزمالك

التقى الأهلى والزمالك وجهاً لوجه فى قمة أفريقية فى دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا 2013، فى رمضان عام 1434 على ملعب الجونة لدواع أمنية.. وانتهى اللقاء بالتعادل الإيجابى بهدف لمثله، حيث تقدم أحمد جعفر للزمالك فى الدقيقة 8 من الشوط الأول، وتعادل محمد أبو تريكة للأهلى من ضربة جزاء فى الدقيقة 54 من الشوط الثانى.