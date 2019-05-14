شكرا لقرائتكم خبر عن الأشعة تثبت تحسن حالة العضلة الأمامية لعمرو جمال والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى عمرو جمال، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أشعة للاطمئنان على إصابته في العضلة الأمامية، حيث أثبتت تحسن حالة اللاعب الذي ينفّذ في الوقت الحالي برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة في العضلة الأمامية.
وقال الجهاز الفني، إن نتيجة الأشعة جاءت مطمئنة للغاية بعد أن قطع اللاعب خلال الفترة الماضية شوطًا إيجابيًا في مشوار التعافي من الإصابة، حيث يؤدي اللاعب برنامجًا علاجيًا وتأهيليًا في الجيم وبالجري حول الملعب على هامش التدريبات الجماعية.
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