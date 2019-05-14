شكرا لقرائتكم خبر عن صالح جمعة يهنئ أحمد الشناوى بعيد ميلاده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص صالح جمعة صانع ألعاب النادى الأهلى على تهنئة أحمد الشناوى حارس مرمى فريق بيراميدز، الذى يحتفل بعيد ميلاده رقم 28، حيث ولد الشناوى فى 14 مايو عام 1991.

ونشر صالح جمعة صورة للشناوى عبر حسابه على موقع إنستجرام معلقاً "عيد ميلاد سعيد يا شنو".



صالح جمعه

تربى الشناوى بين ناشئى النادى المصرى، وانضم إلى فريق تحت 10 سنوات ليتدرج بفرق قطاع الناشئين، وكان يشارك فى حراسة مرمى جميع الفرق الكبرى سنا فى اللقاءات المهمة وعمره لم يتجاوز 15 عاما، وتم تصعيده للفريق الأول عام 2009.

لفت أحمد الشناوى أنظار نادى الزمالك، وانتقل إلى القلعة البيضاء فى موسم الانتقالات الشتوية لعام 2012 على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد من نادى المصرى، ثم عاد إلى ناديه بعد إلغاء الموسم، قبل أن يعود إلى الزمالك فى صفقة كلفت الخزينة البيضاء 6 ملايين جنيه عام 2014.