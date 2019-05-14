شكرا لقرائتكم خبر عن الأندية تجهز مذكرة للجبلاية للمطالبة بإنهاء الدورى قبل كان 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يجهز خلال الساعات القليلة الماضية عدد من أندية الدورى مذكرة تمهيداً لعرضها على اتحاد الكرة تتضمن المطالبة بإقامة مباريات البطولة بنفس ترتيب الجدول المعلن منذ بداية المسابقة فضلا عن ضرورة إنهاء الدورى قبل انطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية التى تستضيفها مصر يونيو المقبل.

وعلم ”الخليج 365” أن مسئولى عدد من أندية الدورى الممتاز عقدوا اجتماعاً استقروا خلاله على تقديم مذكرة بالجبلاية تتضمن مطالبهم، لاسيما أن استمرار البطولة لبعد بطولة كأس الأمم الأفريقية يكلف خزائن الأندية مبالغ طائلة نظراً للحاجة لاستمرار تدريبات ومعسكرات الفريق بالإضافة لصرف مرتبات وعقود اللاعبين والمدربين طيلة الشهر.

ويرى مسئولو هذه الأندية أن تطبيق جدول مباريات الدورى المعلن من البداية هو السبيل الوحيد لمبدأ تكافؤ الفرص بين كل الأندية، وأن تغيير الجدول يخل بهذا المبدأ لاسيما فى الأسابيع الحاسمة من عمر المسابقة.