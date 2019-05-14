شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو سليم ممثل التايكوندو بعمومية الاتحاد الدولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشهد عمرو سليم رئيس اتحاد التايكوندو اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الدولى للعبة، والتى تعقد اليوم بمانشستر على هامش منافسات بطولة العالم التى تقام فى الفترة من 15 إلى 19 مايو الجارى بإنجلترا.

ويشارك منتخب التايكوندو فى البطولة ببعثة تضم 6 لاعبين ولاعبات، بالإضافة إلى هداية ملاك ورضوى رضا المقرر أن تلحقان بالبعثة قادمتان من صربيا، حيث تقيما معسكر من تنظيم الشركة الراعية.

يذكر أن الثنائى محمد أيمن وأحمد وائل يواجهان أزمة فى الحصول على تأشيرة السفر، وأصبحت مشاركتهما بالبطولة مهددة.