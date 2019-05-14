شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز الأهلى يطمئن على وليد سليمان ومروان محسن قبل مران اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحدد الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، بقيادة مارتن لاسارتى، مصير الثنائى، وليد سليمان ومروان محسن، لاعبا الفريق قبل المران المسائى، اليوم الثلاثاء، على ملعب التتش بالجزيرة من إنبى بعد غد الخميس.

وخضع الثنائى أمس الاثنين لتنفيذ برنامج استشفائى خاص على هامش تدريبات الكرة الجماعية فى إطار البرنامج البدنى المعد للاعبين، والذى يشرف عليه اليخاندرو خافيير مخطط الأحمال البدنية بالجهاز الفنى.

ويستعد الأهلى لمواجهة إنبى المقرر لها العاشرة مساء الخميس المقبل على استاد بتروسبورت، فى إطار منافسات مسابقة الدورى الممتاز.