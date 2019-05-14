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الانتاج الحربى يخاطب أندية الدرجة الرابعة للبحث عن ودية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  يكثف خالد مهدي مدير الكرة بالانتاج الحربي مجهوداته في الساعات الماضية للبحث عن مباراة ودية لتجهيز اللاعبين بعد تأجيل مباراة الزمالك وفي ظل انشغال اندية القسم الاول بمبارياتها ، يبحث الانتاج الحربي عن ودية مع احد اندية القسم الرابع

ويستعد الانتاج الحربى لمواجهة المصرى البورسعيدى المقرر لها الثلاثاء 21 مايو الجارى على ستاد الجيش بالسويس ضمن مواجهات الجولة 33 لمسابقة الدوري العام .

وكانت لجنة المسابقات بإتحاد الكرة قد قررت تأجيل مباراة الانتاج الحربى مع الزمالك لإنشغال الفريق الابيض بمواجهة نهضة بركان المغربى فى نهائى بطولة الكونفدرالية الافريقية

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