شكرا لقرائتكم خبر عن محسن بحيرى رئيسا لبعثة الأثقال فى كأس العالم بـ فيجى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختار مسئولو اتحاد رفع الأثقال برئاسة محمود محجوب، محسن بحيرى عضو مجلس الإدارة لرئاسة بعثة المنتخب فى بطولة العالم تحت 20 سنة خلال الفترة من 2 وحتى 8 يونيو المقبل فى فيجى. وتضم قائمة اللاعبين كلا من عبد الله جلال وأحمد عاشور وأحمد مجلى وأحمد كامل، فضلا عن اللاعبين نعمة سعيد ورانيا عزت. يتواجد المنتخب حاليا فى معسكر محلى بالقاهرة تحت قيادة المدير الفنى محمد موسى.

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