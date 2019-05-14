سوبر كورة.. هل يخرج رامى ربيعة من ثلاجة الأهلى؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعانى رامى ربيعة من الغياب المتقطع عن تشكيلة الأهلى ما دفع اللاعب للشعور بالخوف، رغبة منه فى الحضور بنهائيات كأس الأمم الأفريقية المقبلة التى تنظمها مصر فى الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبل. لمعرفة طلب رامى ربيعة من مدرب الأهلى اضغط هنا..

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