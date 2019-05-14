بتروجت ودجلة يرسلان 50 ألف دولار لاتحاد الكرة لاستقدام حكام أجانب بالدورى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أرسل ناديا بتروجت ودجلة مبلغ 50 ألف دولار لاتحاد الكرة بواقع 25 ألف دولار لكل منهما، لاستقدام حكام أجانب لمباراتيهما المقبلتين فى الدورى أمام سموحة وحرس الحدود.
وتلقى اتحاد الكرة خطابا رسميا من نادى بتروجت، يطلب فيه تعيين حكام أجانب لمباراته المقبلة فى الدورى أمام سموحة، ونفس الأمر لوادى دجلة، الذى طلب حكاما أجانب أمام حرس الحدود فى مباراة الدورى المقبلة.
ويحتل بتروجت المركز السادس عشر، بينما يقبع سموحة فى المركز الخامس عشر بجدول ترتيب الدورى، فيما يحتل دجلة المركز الثالث عشر، أما حرس الحدود ففى المركز الرابع عشر.
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