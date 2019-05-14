شكرا لقرائتكم خبر عن الترسانة يعقد مؤتمرا صحفيا لتقديم الجهاز الفنى الجديد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد نادى الترسانة برئاسة طارق سعيد حسانين مؤتمرا صحفيا الجمعة المقبل، لتقديم الجهاز الفنى الجديد بقيادة علاء ميهوب .
ومن المقرر ان يعقد المؤتمر فى العاشرة من مساء الجمعة ، بمقر النادى بميت عقبة .
وتولى علاء ميهوب المهمة الفنية للشواكيش خلفا لفاروق جعفر الذى اعتذر عن استكمال مهام عمله مع الفريق بعد قبولها بثلاثة أيام فقط.
ومن المقرر، أن يتكون الجهاز الفنى لعلاء ميهوب، من مؤمن عبدالغفار ووائل الجميل كمدربين وعصام محمود كمدرب لحراس المرمى، وجارى اختيار مدير كرة قوى.
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