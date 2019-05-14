سوبر كورة.. هل يعود شيكابالا لتشكيلة الزمالك الموسم المقبل؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتمتع محمود عبد الرازق شيكابالا بشعبية جارفة بين جماهير نادى الزمالك، ويزيد من فرص تواجده فى التشكيلة العلاقة القوية، التى تربطه بإدارة النادى خلال الفترة الحالية. وسبق وأن صرح المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك بأن النادى مفتوح أمام اللاعب التاريخى، خاصة أنه أحد أبنائه التاريخيين. لمعرفة التفاصيل اضغط هنا..

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