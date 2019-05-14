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اتحاد الكرة يكشف حقيقة إلغاء مسابقة 97 الموسم المقبل

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صرح نائب رئيس اتحاد الكرة أحمد شوبير بأن ما تردد على مواقع التواصل الاجتماعي من أنباء حول إلغاء مسابقة دوري مواليد 97 في الموسم الجديد ليس له أي أساس من الصحة، مؤكداً على إنها إشاعات.

 

وأضاف شوبير بأنه قد أصدر اتحاد الكرة منذ فترة قراراً بتشكيل لجنة، من أجل مناقشة ملف المسابقات في الموسك الكروي الجديد، مشيراً بانه لم يتم مناقشة فكرة إلغاء مسابقة مواليد 97، وأيضاً لم يتم مناقشة أي اقتراحات جديدة لها علاقة بالمسابقات.

وأوضح نائب رئيس اتحاد الكرة بأنه سيتم عقد عدة اجتماعات للجنة في الأيام المقبلة حتى يتم اتخاذ القرارات التي تخدم مصلحة الكرة المصرية بشكل كبير.

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