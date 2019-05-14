الأهلى يطلب رسميا من اتحاد الكرة نقل مباراة إنبى إلى برج العرب

وجه النادي الأهلي، اليوم الثلاثاء، خطاباً رسمياً إلى تحاد الكرة يطالب فيه إمكانية نقل مباراته القادمه في الدوري المصري مع فريق إنبي التي ستقام يوم الخميس المقبل من استاد بتروسبورت إلى استاد برج العرب بالإسكندرية.

ومن جانبه، كشف المدير التنفيذي لاتحاد الكرة اللواء ثروت سويلم، بأن خطاب النادي الاهلي تم إرساله إلى الأمن وإدارة استاد برج العرب، وذلك من أجل معرفة موقفهم من إمكانية استضافة هذا اللقاء من عدمه.

من الجدير بالذكر بأن يتصدر النادي الأهلي الدوري المصري برصيد 70 نقطة، ويأمل في الحفاظ على صدارة الدوري بعد أن شهدت الأسابيع الماضية منافسة قوية مع فريق الزمالك وبيراميدز.