لاسارتي: مواجهة إنبي صعبة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:
قال المدير الفني لفريق الأهلي، مارتن لاسارتي، إن الفريق يخوض المباراة المقبلة بغرض الفوز ولا شيء سواه وذلك من أجل حصد لقب الدوري، مشددًا على أن مباراة إنبي لن تكون سهلة.
ويتأهب الأهلي لمواجهة فريق إنبي يوم الخميس المقبل ضمن مباريات الدوري الممتاز.
وأضاف لاسارتي من خلال تصريحات نقلها الموقع الرسمي للنادي الأهلي: "نخوض مباراة إنبي بحثًا عن مواصلة الانتصارات، وحصد الثلاث نقاط، من أجل استكمال مشوار السعي للفوز باللقب."
وأكمل أن الجهاز الفني يسعى إلى تحقيق الأهداف التي وضعها خلال الفترة الماضية وتتمثل في عدم التفريط في أي نقطة من أجل الفوز ببطولة الدوري.
ومن المقرر أن يدخل فريق الأهلي في معسكر يوم الأربعاء تحضيرًا للمباراة التي ستقام على ملعب بتروسبورت.
وفي سياق متصل أجرى عمرو جمال مهاجم الأهلي أشعة من أجل الاطمئنان على الإصابة التي تعرض لها على مستوى العضلة الأمامية والتي أثبتت تحسن حالته.
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