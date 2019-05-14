جلسة تحفيز لعمر صلاح قبل موقعة بركان

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

عقد السويسري، كريستيان جروس، المدير الفني لفريق الزمالك جلسة مع الحارس الصاعد عمر صلاح قبل المباراة المرتقبة للأبيض أمام نهضة بركان المغربي بغرض تحفيزه.

وبات الزمالك في موقف صعب بعد تأكد غياب الحارس الأول محمود عبد الرحيم جنش عن ذهاب الكونفيدرالية بعد الطرد في إياب نصف النهائي، بالإضافة إلى تعرض الحارس الثاني عماد السيد لإصابة قوية على مستوى اليد ليكون الاعتماد على الحارس الشاب عمر صلاح أمرًا لا مناص منه.

وأفاد مراسل الخليج 365، أن المدرب جروس عقد جلسة مع عمر صلاح عبر له فيه عن ثقته الكبيرة وأنه واثق من أنه سيقدم مباراة جيدة أمام نهضة بركان في المباراة التي سَتُقام يوم الأحد المقبل في مدينة بركان المغربية.

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ولم يُشارك عمر صلاح مع الزمالك في أي مباراة في الموسم الجاري، فيما عدا فقط دقائق معدودة في مباراة الداخلية بعد خروج عماد السيد متأثرًا بالإصابة.

ومن المقرر أن تكون مباراة العودة بين الزمالك ونهضة بركان يوم 26 مايو على ملعب برج العرب في المدينة الإسكندرية.

الزمالك كان قد وصل إلى النهائي بعد الفوز على النجم الساحلي، فيما تخطى نهضة بركان الصفاقسي من أجل ملاقاة الأبيض في الدور النهائي.