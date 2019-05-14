خلاف زيدان مع إدارة ريال مدريد الأبرز فى عناوين الصحف الإسبانية

محمد اسماعيل - القاهرة - مدريد- أ ش أ:

اهتمت الصحف الإسبانية الصادرة اليوم الثلاثاء، بالأزمة التي نشبت بين المدير الفني لريال مدريد زين الدين زيدان، وإدارة النادي الملكي، بسبب رغبته في تفضيل نجله لوكا على لونين، كما اهتمت باقتراب برشلونة من حسم مزيد من الصفقات استعدادا للموسم المقبل.

وقالت صحيفة "ماركا" في عنونها الرئيسي " زيدان يريد أن يكون ابنه لوكا البديل الأول لتيبو كورتوا"، مضيفة " زيدان أبلغ الحارس كيلور نافاس بأنه ليس ضمن خطط النادي الملكي في الموسم المقبل"، مشيرة إلى أن قرار زيدان جاء على عكس رغبة الإدارة التي تُفضل الحارس الأوكراني أندري لونين ليكون الحارس الثاني.

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من ناحية أخرى، ركزت الصحف المقربة من برشلونة على الصفقات القوية القادمة في الطريق، وخرجت صحيفة "موندو ديبورتيفو" بعنوان "الثنائي يقترب للغاية من برشلونة"، مضيفة "أتلتيكو مدريد سيجتمع هذا الأسبوع بأنطوان جريزمان؛ ليوضح موقفه، ومدى جدية انتقاله إلى صفوف برشلونة".

وتابعت الصحيفة "ماتياس دي ليخت يطلب من برشلونة ضمانات بالمشاركة والحصول على راتب يتناسب مع تطوره، وغدًا ينتهي الدوري الهولندي، وكل شيء سيتضح"، وحول نفس الموضوع قالت صحيفة "سبورت في عنوانها "جريزمان بديل فيليب كوتينيو".

وأضافت: "برشلونة قرر التعاقد مع النجم الفرنسي، وبدأ مفاوضاته من أجل تفادي دفع قيمة الشرط الجزائي، ووصوله سيدفع النادي لتفعيل عودة فيليب كوتينيو إلى الدوري الإنجليزي في الصيف المقبل".