بالمواعيد والقنوات الناقلة.. مواجهة "مصرية" للتأهل للبريميرليج.. ومباراة محلية

محمد اسماعيل - القاهرة - يستضيف ويست بروميتش ألبيسون منافسه أستون فيلا في إياب التصفيات التأهيلية بـ"تشامبيون شيب" للتأهل للدوري الإنجليزي.
وتقام المباراة في تمام التاسعة مساءً، وتنقل عبر قناة beIN SPORTS HD 2.
وكانت مباراة الذهاب انتهت بفوز أستون فيلا بهدفين لهدف.
ويضم ويست بروميتش المدافع المصري أحمد حجازي، فيما يلعب أحمد المحمدي ظهير أيمن وقائد المنتخب ضمن صفوف أستون فيلا.
ويلتقي الفائز من مجموع المبارتين مع الفائز من مواجهة ديربي كاونتي وليدز يونايتد.
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كما يستضيف بيراميدز منافسه وادي دجلة في تمام العاشرة مساءً، ضمن الأسبوع الـ32 للدوري.
المباراة تقام على ستاد الدفاع الجوي، وتنقل عبر قنوات أون سبورت، ونايل سبورت.
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